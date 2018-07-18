Выпуск новостей за 20:00: Возвращение из больницы подростков в Таиланде. Погибший в Турции

В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 20:00 – в Таиланде подростки, за спасением которых следил весь мир, наконец возвращаются домой из больницы, они впервые публично рассказали о пережитом страхе, панике и голоде. Завтра утром наконец должны доставить в Запорожье погибшего на турецком курорте украинца Андрея Сову.

Также в выпуске: Отравление детей в Донецкой и Киевской области.



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Американцы требуют отставки Трампа.