Выпуск новостей за 20:00: Возвращение из больницы подростков в Таиланде. Погибший в Турции
В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 20:00 – в Таиланде подростки, за спасением которых следил весь мир, наконец возвращаются домой из больницы, они впервые публично рассказали о пережитом страхе, панике и голоде. Завтра утром наконец должны доставить в Запорожье погибшего на турецком курорте украинца Андрея Сову.
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Источник: 24 канал
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