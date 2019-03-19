Выпуск новостей за 20:00: Возвращение Саакашвили в Украину. Конкурс на место главы "Нафтогаза"

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 20:00 – Кабмин рассмотрит вопрос продления контракта с главой правления "Нафтогаза" Андреем Коболев еще на год. Наблюдательный совет предлагает таки оставить, а Кабмин объявил о проведении открытого конкурса на должность главы. Владимир Зеленский рассказал, что украинцы предлагают ему вернуть Михаила Саакашвили, если он станет президентом.

Также в выпуске: Лидером президентского рейтинга остается Владимир Зеленский, которого поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко (18,8%), а третье – Петр Порошенко (17,4%).