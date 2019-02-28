Выпуск новостей за 20:00: ВСК по делу хищения "Укроборонпрома". Выход депутатов из БПП
В выпуске новостей от 28 февраля по состоянию на 20:00 – нардепы решили не создавать отдельную временную следственную комиссию, чтобы проверить факты хищения в оборонной сфере. Этим будет заниматься ВСК, сейчас изучающая, воровал ли имущество ВСУ Гриценко. Трое депутатов-еврооптимистов: Мустафа Найем, Светлана Залищук и Сергей Лещенко написали заявление о выходе из фракции "Блок Петра Порошенко".
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Депутаты начали рассматривать во втором чтении поправки в закон о языке.
Источник: 24 канал
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