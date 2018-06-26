Выпуск новостей за 20:00: Выстрелы в подростка. Мера пресечения подозреваемому в нападении

В выпуске новостей за 26 июня по состоянию на 20:00 – в Вишневом под Киевом, пьяный помощник народного депутата из травматического пистолета стрелял в подростков, игравших в футбол. Одного ребенка ранил в ногу. Нападавшим оказался помощник народного депутата Юлия Мамчура. Третьему из восьми подозреваемых за нападение на ромский табор во Львове – содержание под стражей без права залога.

Также в выпуске: Почему Россия не позволяет увидеть Сенцова и Сущенко. Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне террористов, проведет в СИЗО еще 2 месяца. В Киеве установили огромную скульптуру про пытки.