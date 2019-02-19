21:40
19 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Мольба к Путину. Универсиада с елками в России
      Вєсті Кремля
      20:20, 18 февраля
      Вести.UA: Розенблат надоел судьям. Почему Ляшко всегда везет
      Вєсті.UA
      19:57, сегодня
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ КАРЛ ЛАГЕРФЕЛЬД ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      Выпуск новостей за 20:00: Выступление Дональда Туска в Верховной Раде. Вакцинация во Львове

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 20:00 – глава Европейского Совета Дональд Туск в пятую годовщину расстрелов на майдане Независимости выступил на заседании в Верховной Раде. Он заявил, что Европа и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против России. На Львовщине планируют провакцинировать 50 тысяч детей. С начала года там заболели 3,5 тысячи человек.

      Также в выпуске:

      Львов занял первое место по количеству больных корью.

       

      blog_ava
      Ужасный обстрел украинских военных под Мариуполем: подробности
      сегодня
      796
      Теги: Верховная Рада Дональд Туск Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Обещает улучшение или врет: легко ли вас обмануть кандидатам в президенты – тест
      сегодня , 21:01 Обещает улучшение или врет: легко ли вас обмануть кандидатам в президенты – тест
      99
      Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      18 февраля , 14:30 Жизнь после Майдана: история вдовы Героя Небесной сотни
      Євгенія Мазур
      Будущее украинской церкви: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 20:05 Будущее украинской церкви: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 184
      Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?
      сегодня , 19:01 Маразм крепчает: почему Путин звонил Макрону и причем здесь Украина?
      Блог Соцмережі 2016
      Эффект Супрун: кого из министров могут лишить должности в ближайшее время
      сегодня , 19:00 Эффект Супрун: кого из министров могут лишить должности в ближайшее время
      Ірина Поліщук 243
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук