Выпуск новостей за 20:00: Выступление Дональда Туска в Верховной Раде. Вакцинация во Львове
В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 20:00 – глава Европейского Совета Дональд Туск в пятую годовщину расстрелов на майдане Независимости выступил на заседании в Верховной Раде. Он заявил, что Европа и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против России. На Львовщине планируют провакцинировать 50 тысяч детей. С начала года там заболели 3,5 тысячи человек.
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Львов занял первое место по количеству больных корью.
Источник: 24 канал
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