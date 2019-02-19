Выпуск новостей за 20:00: Выступление Дональда Туска в Верховной Раде. Вакцинация во Львове

В выпуске новостей за 19 февраля по состоянию на 20:00 – глава Европейского Совета Дональд Туск в пятую годовщину расстрелов на майдане Независимости выступил на заседании в Верховной Раде. Он заявил, что Европа и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе против России. На Львовщине планируют провакцинировать 50 тысяч детей. С начала года там заболели 3,5 тысячи человек.

Также в выпуске: Львов занял первое место по количеству больных корью.