Выпуск новостей за 20:00: Взрыв авто депутата. Две версии убийства Олешко
В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 20:00 – в Каменском Днепропетровской области взорвалось авто местного депутата Виталия Чернявского. Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. Полиция рассматривает две основные версии убийства Виталия Олешко: заказное и бытовое нападение.
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Источник: 24 канал
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