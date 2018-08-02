Выпуск новостей за 20:00: Взрыв авто депутата. Две версии убийства Олешко

В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 20:00 – в Каменском Днепропетровской области взорвалось авто местного депутата Виталия Чернявского. Пострадавший в тяжелом состоянии находится в больнице. Полиция рассматривает две основные версии убийства Виталия Олешко: заказное и бытовое нападение.

Также в выпуске: В Одессе неизвестные совершили наезд грузовиком на автомобиль членов "Народного движения", полиция квалифицировала преступление как "покушение на убийство". Родственники Павла Шеремета, убитого в 2016 году журналиста, пожаловались в суд на Юрия Луценко в бездействии. 60 тысяч абитуриентов получили рекомендации на государственные места.