Выпуск новостей за 20:00: Взрыв гранаты в больнице Одесщины. Расследование кражи тракторов

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 20:00 – в больнице в Одесской области сдетонировала боевая граната. Погибло два человека: 44-летняя женщина и ее муж. На Ровенщине уже почти десять лет расследуют кражу трактора. Милиция, а сейчас полиция уже даже вышли на след преступников, но дело в суд так и не передали.

Также в выпуске: Владимир Зеленский созвал силовиков на совещание из-за обострения на Донбассе. В Турции продолжаются переговоры Зеленского с Эрдоганом. Представители российских боевиков вызывающе пришли на территорию в Станице Луганской и заявили свои претензии на украинскую землю. Назар Холодницкий остается на Банковой.

Источник: 24 канал