Выпуск новостей за 20:00: Взрыв гранаты в больнице Одесщины. Расследование кражи тракторов
В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 20:00 – в больнице в Одесской области сдетонировала боевая граната. Погибло два человека: 44-летняя женщина и ее муж. На Ровенщине уже почти десять лет расследуют кражу трактора. Милиция, а сейчас полиция уже даже вышли на след преступников, но дело в суд так и не передали.
Также в выпуске:
Владимир Зеленский созвал силовиков на совещание из-за обострения на Донбассе.
В Турции продолжаются переговоры Зеленского с Эрдоганом.
Представители российских боевиков вызывающе пришли на территорию в Станице Луганской и заявили свои претензии на украинскую землю.
Назар Холодницкий остается на Банковой.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии