Выпуск новостей за 20:00: Задержание киллеров, убивших Олешко. Нападение вандалов на электричку

В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 20:00 – полиция задержала группу киллеров, стрелявших в ветерана АТО Виталия Олешко. Машину, в которой было четверо мужчин, обнаружили близ села Приморское Запорожской области. В Киеве группа подростков в масках буквально напала на городскую электричку. Молодые люди выбежали на рельсы, поезд остановился и они начали разрисовывать его краской.

Также в выпуске: На Харьковщине полиция изучает обстоятельства смерти военнослужащего, тело которого нашли в колодце. В США начался суд над бывшим советником Януковича – Полом Манафортом. В Оболонском суде Киева должен начаться последний перед оглашением приговора этап – судебные дебаты.