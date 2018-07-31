Выпуск новостей за 20:00: Задержание киллеров, убивших Олешко. Нападение вандалов на электричку
В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 20:00 – полиция задержала группу киллеров, стрелявших в ветерана АТО Виталия Олешко. Машину, в которой было четверо мужчин, обнаружили близ села Приморское Запорожской области. В Киеве группа подростков в масках буквально напала на городскую электричку. Молодые люди выбежали на рельсы, поезд остановился и они начали разрисовывать его краской.
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Источник: 24 канал
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