Выпуск новостей за 20:00: Задержание судов в Азовском море. Наркотики для курсантов
В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 20:00 – в Азовском море снова задержали гражданские суда, на этот раз – не украинские. В Харькове курсантам поставляли наркотики, а именно метамфетамин.
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Источник: 24 Канал
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