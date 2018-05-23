Выпуск новостей за 20:00: Задержание судов в Азовском море. Наркотики для курсантов

В выпуске новостей за 23 мая по состоянию на 20:00 – в Азовском море снова задержали гражданские суда, на этот раз – не украинские. В Харькове курсантам поставляли наркотики, а именно метамфетамин.

Также в выпуске: В Беларуси осудили украинского журналиста Павла Шаройка до более 8 лет за решеткой. Верховная Рада начала рассмотрение поправок к законопроекту об Антикоррупционном суде. Боевики обстреляли поселок Талаковка под Мариуполем.