Выпуск новостей за 20:00: Заседание по делу убийства Гандзюк. Заявление Меркель о санкциях
В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 20:00– Временная следственная комиссия по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк проводит выездное заседание в Херсоне. Уже заслушали представителей херсонских ОГА и мэрии, дальше планируют слушать правоохранителей и представителей общественных организаций. Ангела Меркель заявила о необходимости усиления давления на Россию из-за захвата моряков
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Спецслужбы Украины перехватили разговоры российских пилотов, которые обстреливали украинские корабли: записи свидетельствуют, что обстрелы были целенаправленными.
Источник: 24 канал
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