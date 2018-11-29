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      ТОМОС ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ТОМОС ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ НОВОСТИ ГРУЗИИ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 20:00: Заседание по делу убийства Гандзюк. Заявление Меркель о санкциях

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 20:00– Временная следственная комиссия по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк проводит выездное заседание в Херсоне. Уже заслушали представителей херсонских ОГА и мэрии, дальше планируют слушать правоохранителей и представителей общественных организаций. Ангела Меркель заявила о необходимости усиления давления на Россию из-за захвата моряков

      Также в выпуске:

      Спецслужбы Украины перехватили разговоры российских пилотов, которые обстреливали украинские корабли: записи свидетельствуют, что обстрелы были целенаправленными.

      Теги: Ангела Меркель Выпуск новостей Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 канал
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