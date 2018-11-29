Выпуск новостей за 20:00: Заседание по делу убийства Гандзюк. Заявление Меркель о санкциях

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 20:00– Временная следственная комиссия по расследованию нападения на Екатерину Гандзюк проводит выездное заседание в Херсоне. Уже заслушали представителей херсонских ОГА и мэрии, дальше планируют слушать правоохранителей и представителей общественных организаций. Ангела Меркель заявила о необходимости усиления давления на Россию из-за захвата моряков

Также в выпуске: Спецслужбы Украины перехватили разговоры российских пилотов, которые обстреливали украинские корабли: записи свидетельствуют, что обстрелы были целенаправленными.