Выпуск новостей за 20: 00: аварии и ДТП из-за снега. Новые кандидаты

В выпуске новостей за 23 января по состоянию на 20:00 – в результате непогоды в Украине 6 регионов ограничили движение грузовикам, а патрульные зафиксировали до 900 сообщений о ДТП. Больше всего их произошло на Киевщине, Житомирщине и Харьковщине. Сегодня еще четверо людей подали свои документы в ЦИК. На протяжении пяти дней комиссия должна проверить и вынести решение касательно этих кандидатов.

Также в выпуске: В Киеве зафиксировали 235 ДТП из-за непогоды.