Выпуск новостей за 20: 00: хроника событий Майдана. Шансы на членство в ЕС

В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 20:00 – от мирного протеста до разгона студентов, массовых задержаний, избиений, похищений майдановцев и расстрелов Небесной сотни. Как Украина шла к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС? Это соглашение – промежуточное звено, некая домашняя работа для Украины, какие реформы мы должны сделать, чтобы стать членом ЕС.

Также в выпуске: Почти 5 тысяч преступлений против участников Революции Достоинства, но за решеткой сидят только 9 обидчиков.