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      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Выпуск новостей за 20: 00: хроника событий Майдана. Шансы на членство в ЕС

      Выпуск новостей 17 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 ноября по состоянию на 20:00 – от мирного протеста до разгона студентов, массовых задержаний, избиений, похищений майдановцев и расстрелов Небесной сотни. Как Украина шла к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС? Это соглашение – промежуточное звено, некая домашняя работа для Украины, какие реформы мы должны сделать, чтобы стать членом ЕС.

      Также в выпуске:

      Почти 5 тысяч преступлений против участников Революции Достоинства, но за решеткой сидят только 9 обидчиков.

      Теги: Выпуск новостей Евромайдан Соглашение об ассоциации Жертвы
      Источник: 24 Канал
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