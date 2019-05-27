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      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
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      Выпуск новостей за 20: 00: Отставка правительства. Новые жалобы Портнова на Порошенко

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 20:00 – народные депутаты во время согласительного совета заявили, что внесут на рассмотрение законопроект об увольнении правительства. В частности, они планируют рассмотреть отставку премьера, генпрокурора, министра обороны и председателя СБУ. Экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал в ГБР четвертое заявление.

      Также в выпуске:

      Трейлер киноленты о жизненной борьбе поэта и десидента Василия Стуса собрал 200 тысяч просмотров за первую неделю.

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      Теги: Верховная Рада Владимир Гройсман Петр Порошенко Государственное бюро расследований Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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