Выпуск новостей за 20: 00: Отставка правительства. Новые жалобы Портнова на Порошенко

В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 20:00 – народные депутаты во время согласительного совета заявили, что внесут на рассмотрение законопроект об увольнении правительства. В частности, они планируют рассмотреть отставку премьера, генпрокурора, министра обороны и председателя СБУ. Экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов подал в ГБР четвертое заявление.

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Источник: 24 канал