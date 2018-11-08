21:13
8 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Распил путинских вундервафлей. Марш православных авиаторов
      Вєсті Кремля
      22:06, 7 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, сегодня
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, 7 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СТРЕЛЬБА В КАЛИФОРНИИ ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Выпуск новостей за 20: 00: подорожание международных посылок. Секс-скандал с работником полиции

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей 7 ноября по состоянию на 20:00 – в Верховной Раде проголосовали за подорожание международных посылок. Планируется, что с 2019 года получатели будут платить налог за посылку, стоимость которой превышает 150 евро. Наталья Бурейко на своей странице в Facebook публично извинилась перед чиновником Нацполиции за пост, в котором она обвиняла его в домогательствах.

      Также в выпуске:

      Почему автомобилисты не удовлетворены новыми правилами растаможивания автомобилей на еврономерах.

      Теги: Полиция Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
      сегодня , 21:03 Как выбрать утюжок для волос: на что надо обращать внимание
      Вийти з глухого кута не вдалося: чому "євробляхери" далі погрожують протестами
      сегодня , 20:32 Вийти з глухого кута не вдалося: чому "євробляхери" далі погрожують протестами
      Артем Овдієнко
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 20:01 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Украинский "Шершень" укусил оборонку России
      сегодня , 19:01 Украинский "Шершень" укусил оборонку России
      Злой Одессит
      Парижский уикенд Трампа и Путина: о чем будут говорить президенты и вспомнят ли Украину
      сегодня , 18:11 Парижский уикенд Трампа и Путина: о чем будут говорить президенты и вспомнят ли Украину
      Інна Жолобович
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук