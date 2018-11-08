Выпуск новостей за 20: 00: подорожание международных посылок. Секс-скандал с работником полиции
В выпуске новостей 7 ноября по состоянию на 20:00 – в Верховной Раде проголосовали за подорожание международных посылок. Планируется, что с 2019 года получатели будут платить налог за посылку, стоимость которой превышает 150 евро. Наталья Бурейко на своей странице в Facebook публично извинилась перед чиновником Нацполиции за пост, в котором она обвиняла его в домогательствах.
Также в выпуске:
Почему автомобилисты не удовлетворены новыми правилами растаможивания автомобилей на еврономерах.
Источник: 24 канал
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