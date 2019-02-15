Выпуск новостей за 20: 00: Преследование за "рюкзаки Авакова". Российский паспорт Труханова

В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 20:00 – эксперт Надежда Бургова, которая установила, что "рюкзаки Авакова" являются некачественными, подвергается преследованиям со стороны правоохранительных органов. Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.

Также в выпуске: Кум Путина Виктор Медведчук имеет шансы вернуться в большую политику несмотря на дело о государственной измене. За подозреваемого в организации убийства Гандзюк главу Херсонской ОГА Владислава Мангера внесли залог в размере 2,5 миллиона гривен.