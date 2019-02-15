Выпуск новостей за 20: 00: Преследование за "рюкзаки Авакова". Российский паспорт Труханова
В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 20:00 – эксперт Надежда Бургова, которая установила, что "рюкзаки Авакова" являются некачественными, подвергается преследованиям со стороны правоохранительных органов. Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.
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Источник: 24 канал
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