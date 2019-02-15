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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 20: 00: Преследование за "рюкзаки Авакова". Российский паспорт Труханова

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 20:00 – эксперт Надежда Бургова, которая установила, что "рюкзаки Авакова" являются некачественными, подвергается преследованиям со стороны правоохранительных органов. Городской голова Одессы Геннадий Труханов в 2017 году через российский суд аннулировал свой паспорт гражданина РФ.

      Также в выпуске:

      Кум Путина Виктор Медведчук имеет шансы вернуться в большую политику несмотря на дело о государственной измене.

      За подозреваемого в организации убийства Гандзюк главу Херсонской ОГА Владислава Мангера внесли залог в размере 2,5 миллиона гривен.

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      Теги: Новости Одессы Геннадий Труханов Задержание сына Авакова Арест Авакова Выпуск новостей Арсен Аваков
      Источник: 24 канал
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