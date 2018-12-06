Выпуск новостей за 20: 00: Фиктивные платежки за газ. День Вооруженных сил Украины
В выпуске новостей за 6 декабря, по состоянию на 20:00 – украинцы в своих платежках за газ за октябрь обнаружили лишние цифры, например, обычно платили четыре сотни, а тут больше тысячи. И это без всяких объяснений. В Украине отмечают День Вооруженных сил, основанный в 1993 году.
Также в выпуске:
За пять лет войны украинское войско очень изменилось, мы закрыли элементарные потребности в одежде, транспорте, связи и питании.
В Верховной Раде народные избранники планируют проголосовать за предложение Президента прекратить с Россией договор о сотрудничестве и дружбе.
Эксперт объяснил, как действовать украинцам, если в платежках за газ есть лишние суммы.
Источник: 24 канал
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