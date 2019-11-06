Выпуск новостей за 20: 00: Шаткое монобольшинство "Слуги народа". Медиа-атака РФ на Рябошапку

В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 20:00 – "слуги народа" успели попасть в несколько скандалов и еще и несколько раз перессориться. Становится ли Зеленскому сложнее держать самую большую фракцию единой – выясняли журналисты 24 канала. Вся орбита Медведчука и группа Коломойского в парламенте против действующего генпрокурора. Ежедневно пророссийские телеканалы ведут медиа-атаку на него.

Также в выпуске: Народный депутат Александра Устинова прокомментировала деятельность Рябошапки на должности генпрокурора.