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      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      БЮДЖЕТ 2020 ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей за 20: 00: Шаткое монобольшинство "Слуги народа". Медиа-атака РФ на Рябошапку

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 20:00 – "слуги народа" успели попасть в несколько скандалов и еще и несколько раз перессориться. Становится ли Зеленскому сложнее держать самую большую фракцию единой – выясняли журналисты 24 канала. Вся орбита Медведчука и группа Коломойского в парламенте против действующего генпрокурора. Ежедневно пророссийские телеканалы ведут медиа-атаку на него.

      Также в выпуске:

      Народный депутат Александра Устинова прокомментировала деятельность Рябошапки на должности генпрокурора.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Руслан Рябошапка Выпуск новостей Владимир Зеленский
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