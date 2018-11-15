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      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      СНЕГ В УКРАИНЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 20: 00: "Смотрящие" за активистами в регионах. Политики Революции Достоинства

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 20:00 – кому "закрывать рот" решают в регионах лица, которые занимают сразу две должности: официальную, в органах государственной власти, и неофициальную, которую в народе называют "смотрящий". 21 ноября украинцы будут вспоминать Майдан и события пятилетней давности, которые дали толчок к появлению многих новых лиц в украинской политике.

      Также в выпуске:

      Временная следственная комиссия Верховной Рады выбрала дела, расследование которых в приоритете.

      Обнародована переписка экс-главы ГФС Продана, который сбежал из Украины, о покупке элитной недвижимости в Турции.

      Теги: Коррупция Евромайдан Новости политики Выпуск новостей Новости с регионов
      Источник: 24 канал
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