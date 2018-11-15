Выпуск новостей за 20: 00: "Смотрящие" за активистами в регионах. Политики Революции Достоинства

В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 20:00 – кому "закрывать рот" решают в регионах лица, которые занимают сразу две должности: официальную, в органах государственной власти, и неофициальную, которую в народе называют "смотрящий". 21 ноября украинцы будут вспоминать Майдан и события пятилетней давности, которые дали толчок к появлению многих новых лиц в украинской политике.

Также в выпуске: Временная следственная комиссия Верховной Рады выбрала дела, расследование которых в приоритете. Обнародована переписка экс-главы ГФС Продана, который сбежал из Украины, о покупке элитной недвижимости в Турции.