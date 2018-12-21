Выпуск новостей за 20: 00: снижение спроса на украинские авто. Итоги работы Рады за 2018 год
В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 20:00 – спрос на автомобили отечественного автопрома падает ежегодно. Daewoo Lanos Украина уже вообще не выпускает, а в 2018 году с конвейера сошло чуть больше чем 500 тысяч единиц техники, что вдвое меньше показателей прошлого. 2018 год в ВР был щедр на события: депутаты взялись за вопросы национальной безопасности, приблизив Украину к НАТО.
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До конца последнего в 2018 года заседание парламента досидели лишь 10 нардепов.
Источник: 24 канал
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