Выпуск новостей за 20: 00: снижение спроса на украинские авто. Итоги работы Рады за 2018 год

В выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 20:00 – спрос на автомобили отечественного автопрома падает ежегодно. Daewoo Lanos Украина уже вообще не выпускает, а в 2018 году с конвейера сошло чуть больше чем 500 тысяч единиц техники, что вдвое меньше показателей прошлого. 2018 год в ВР был щедр на события: депутаты взялись за вопросы национальной безопасности, приблизив Украину к НАТО.

Также в выпуске: Фракция БПП отгуляла новогодний корпоратив. До конца последнего в 2018 года заседание парламента досидели лишь 10 нардепов.