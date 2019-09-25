Выпуск новостей за 20: 00: Трамп и Зеленский о Йованович. Противостояние в Минздраве

В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 20:00 – Белый дом обнародовал стенограмму скандального разговора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Во время скандального разговора они, в частности, вспомнили об отставке посла Мари Йованович. Не прошло и месяца, как новая команда зашла в Минздрав, как начались скандалы.

Также в выпуске: Президент Украины Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: 24 канал