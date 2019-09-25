Выпуск новостей за 20: 00: Трамп и Зеленский о Йованович. Противостояние в Минздраве
В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 20:00 – Белый дом обнародовал стенограмму скандального разговора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Во время скандального разговора они, в частности, вспомнили об отставке посла Мари Йованович. Не прошло и месяца, как новая команда зашла в Минздрав, как начались скандалы.
Также в выпуске:
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Источник: 24 канал
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