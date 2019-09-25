21:28
25 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Моржи напали на флот РФ. Циничный Трамп против экоактивистки Греты
      Вєсті Кремля
      21:17, сегодня
      Вести. UA: Зеленский подставил Трампа? Буйные "слуги народа"
      Вєсті.UA
      20:55, сегодня
      Полмиллиарда на гольф-кары, мебель и дорогие лекарства: как тратят средства в больнице Феофания
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЗЕЛЕНСКИЙ В США ДОНАЛЬД ТРАМП МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 20: 00: Трамп и Зеленский о Йованович. Противостояние в Минздраве

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 сентября по состоянию на 20:00 – Белый дом обнародовал стенограмму скандального разговора между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Во время скандального разговора они, в частности, вспомнили об отставке посла Мари Йованович. Не прошло и месяца, как новая команда зашла в Минздрав, как начались скандалы.

      Также в выпуске:

      Президент Украины Владимир Зеленский выступил на общих дебатах 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

      blog_ava
      Тренды осени 2019: что мы будем носить в новом сезоне
      сегодня
      5487
      Теги: Новости США Дональд Трамп Владимир Зеленский Министерство здравоохранения Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском
      сегодня , 17:17 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском
      2057
      Скандал в МЗ: грозит ли Скалецкая реформам Супрун и ее команде
      сегодня , 21:01 Скандал в МЗ: грозит ли Скалецкая реформам Супрун и ее команде
      Євгенія Мазур 53
      Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      23 сентября , 07:30 Новый кроссовер Skoda Kamiq: первый тест-драйв
      4
      Рынок земли: фермерам – кредиты, олигархам – ограничения
      сегодня , 20:05 Рынок земли: фермерам – кредиты, олигархам – ограничения
      Ірина Поліщук 438
      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?
      сегодня , 19:46 Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что не так и быть ли теперь импичменту?
      Світлана Попова 324
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук