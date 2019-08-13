Выпуск новостей за 20: 00: Указ Зеленского по гражданству. Российская техника на Донбассе

В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 20:00 – Президент Украины Владимир Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте главы государства. Очередные доказательства российского военного присутствия обнаружила миссия ОБСЕ на оккупированной территории.

Также в выпуске: На Донбассе представили новго командующего Объединенных сил. Ликвидировать военную прокуратуру – такую идею в интервью высказал заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка, которого прочат на должность генпрокурора.

Источник: 24 канал