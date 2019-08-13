Выпуск новостей за 20: 00: Указ Зеленского по гражданству. Российская техника на Донбассе
В выпуске новостей за 13 августа по состоянию на 20:00 – Президент Украины Владимир Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам. Соответствующий указ опубликовали на официальном сайте главы государства. Очередные доказательства российского военного присутствия обнаружила миссия ОБСЕ на оккупированной территории.
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На Донбассе представили новго командующего Объединенных сил.
Ликвидировать военную прокуратуру – такую идею в интервью высказал заместитель председателя Офиса Президента Руслан Рябошапка, которого прочат на должность генпрокурора.
Источник: 24 канал
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