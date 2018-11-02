Выпуск новостей за 20: 00: заложники газовых схем на Львовщине. Батуринская резня

В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 20:00 – на Львовщине жители городов Новояворовск и Новый Раздел на пороге зимы страдают от последствий газовых схем – они четвертый месяц без горячей воды и тепла. 310 лет назад войска Петра 1-го коварно ворвались в украинскую гетманскую столицу. За измену московиты прорвались в город и начали убивать людей, от их рук погибли 15 тысяч человек.

Также в выпуске: Вскоре в парламенте должны установить новую систему для голосований за почти 6 миллионов. Госпожа Меркель несколько часов общалась с президентом Порошенко, а затем встретилась с общественными активистами. В Новояворовске включили пробную ТЭЦ, но тепла еще не дали.