Выпуск новостей за 20: 00: заложники газовых схем на Львовщине. Батуринская резня
В выпуске новостей за 2 ноября по состоянию на 20:00 – на Львовщине жители городов Новояворовск и Новый Раздел на пороге зимы страдают от последствий газовых схем – они четвертый месяц без горячей воды и тепла. 310 лет назад войска Петра 1-го коварно ворвались в украинскую гетманскую столицу. За измену московиты прорвались в город и начали убивать людей, от их рук погибли 15 тысяч человек.
Также в выпуске:
Вскоре в парламенте должны установить новую систему для голосований за почти 6 миллионов.
Госпожа Меркель несколько часов общалась с президентом Порошенко, а затем встретилась с общественными активистами.
В Новояворовске включили пробную ТЭЦ, но тепла еще не дали.
Источник: 24 канал
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