Выпуск новостей за 20: 00: Зеленский в США. ГБР открыло дело на львовских таможенников
В выпуске новостей за 24 сентября по состоянию на 20:00 – Президент Украины вскоре проведет встречу с Дональдом Трампом. Владимир Зеленский ожидает поддержки от американского лидера. Группа лиц вместе с бывшей женой главы Нацполиции Сергея Князева Викторией вывезла незадекларированные 650 тысяч евро.
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Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев заявил, что подает в отставку. На этом посту он работал более двух с половиной лет.
Источник: 24 канал
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