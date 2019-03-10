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      Выпуск новостей за 21:00: Акции против изоляции интернета в Москве. Авиакатастрофа в Эфиопии

      Выпуск новостей 37 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 21:00 – в РФ прошли акции против изоляции рунета. На митинг против попытки Кремля усилить государственный контроль над всемирной паутиной вышли более 15 тысяч человек. В начале акции полиция задержала нескольких человек. В Эфиопии разбился пассажирский Боинг, на борту которого находились 157 человек. К сожалению, все они погибли.

      Также в выпуске:

      В Виннице из-за непогоды упало дерево и убило 11-летнюю девочку.

      Рабочая группа закончила прорабатывать законопроект об избирательном кодексе.

      В Запорожье праздновали казацкую масленицу или праздник Колодия.

      blog_ava
      В Москве свободного интернета требовали более 15 тысяч человек, есть задержанные: фото
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      Теги: Новости Украины Протесты авиация Москва Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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