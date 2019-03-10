Выпуск новостей за 21:00: Акции против изоляции интернета в Москве. Авиакатастрофа в Эфиопии

В выпуске новостей за 10 марта по состоянию на 21:00 – в РФ прошли акции против изоляции рунета. На митинг против попытки Кремля усилить государственный контроль над всемирной паутиной вышли более 15 тысяч человек. В начале акции полиция задержала нескольких человек. В Эфиопии разбился пассажирский Боинг, на борту которого находились 157 человек. К сожалению, все они погибли.

Также в выпуске: В Виннице из-за непогоды упало дерево и убило 11-летнюю девочку. Рабочая группа закончила прорабатывать законопроект об избирательном кодексе. В Запорожье праздновали казацкую масленицу или праздник Колодия.