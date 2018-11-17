Выпуск новостей за 21:00: Акция под домом Авакова. Жизнь чиновников-предателей после Евромайдана

В выпуске новостей за 17 ноября по состоянию на 21:00 – под домом министра МВД Арсена Авакова провели акцию протеста с требованием расследовать дела нападений и убийств общественных деятелей и журналистов. Захарченко, Азаров и Янукович были у власти, а в феврале 2014-го бежали из Украины. На их плечах лежит бремя тысяч смертей, а они до сих пор живут в дорогих особняках и тратят наши деньги.

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Во Франции митингующие в семи разных городах вышли на улицы из-за поднятия цен на топливо. В результате массовых акций протеста погиб один человек, более сотни травмированных.

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