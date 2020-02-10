Выпуск новостей за 21:00: Мощные штормы в Европе. Карантин в украинских школах

В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 21:00 – ураганы накрыли Европу. В Польше на горнолыжном курорте погибли 40-летняя женщина с дочерью, на которых упала крыша дома. В Чехии и Словении, по одному погибшему – это водители, на автомобили которых упали деревья. Три сотни школ закрыли на карантин в Киеве. Все из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в несколько раз.

Также в выпуске: Украинцы массово скупают медицинские маски, чтобы обезопасить себя от эпидемий. Впервые главную награду кинопремии "Оскар" получил не англоязычный фильм, а южнокорейская драма "Паразиты". На Львовщине четверо рыбаков провалились под лед.