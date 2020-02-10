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      Выпуск новостей за 21:00: Мощные штормы в Европе. Карантин в украинских школах

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 февраля по состоянию на 21:00 – ураганы накрыли Европу. В Польше на горнолыжном курорте погибли 40-летняя женщина с дочерью, на которых упала крыша дома. В Чехии и Словении, по одному погибшему – это водители, на автомобили которых упали деревья. Три сотни школ закрыли на карантин в Киеве. Все из-за превышения эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ в несколько раз.

      Также в выпуске:

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      Теги: Стихийный бедствия Выпуск новостей
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