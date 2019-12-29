Выпуск новостей за 21:00: Ожидания на прилет экс-бранцев. Мировые лидеры об обмене пленными

В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 21:00 – в аэропорту "Борисполь" ожидают прилета освобожденных украинских пленных. Родственники и друзья экс-бранцев выстроились на взлетной полосе. Ангела Меркель и Эммануэль Макрон подчеркнули важность обмена всех задержанных. Кроме того, они настаивают на том, что представители международных организаций должнв иметь доступ к пленным.

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