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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
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      Выпуск новостей за 21:00: Постановление о катастрофе МАУ в Иране. Обстрелы на Донбассе

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 января по состоянию на 21:00 – завтра в Верховной Раде депутаты будут голосовать за постановление касательно заявления Украины о катастрофе самолета МАУ в Иране. На Донбассе оккупанты не прекращают обстреливать позиции украинских военных. За минувшие сутки они четыре раза открывали огонь из гранатометов неподалеку Зайцевого и Новотошковского.

      Также в выпуске:

      Украинские спасатели исследовали обломки сбитого самолета МАУ в Иране.

      На выходных сотни украинцев оказались заблокированы в аэропортах Италии. Итальянская власть приостановила лицензию авиаперевозчика Ernest от 13 января. Впрочем, отменять рейсы компания начала еще с прошлой пятницы.

      Расследование резонансного убийства в Каховке получило новый поворот. В полиции признали, что каховские правоохранители нарушили процедуру следственных действий на месте расстрела и пытались замести следы.

      Когда колядуют, щедруют и посевают
      сегодня
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      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Выпуск новостей Война на Донбассе
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