Выпуск новостей за 21:00: Провокационное заявление Путина. СМИ мира о нормандской встрече
В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 21:00 – если вернуть Украине контроль над границей, на Донбассе повторится сценарий резни в Сребренице. Об этом на заседании Совета по правам человека отметил Владимир Путин. Западные и российские эксперты и журналисты по-разному отреагировали на результаты нормандского саммита.
Также в выпуске:
Трое бойцов на Донбассе подорвались на взрывчатке.
Эксперты оценили результаты нормандской встречи.
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