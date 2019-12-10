Выпуск новостей за 21:00: Провокационное заявление Путина. СМИ мира о нормандской встрече

В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 21:00 – если вернуть Украине контроль над границей, на Донбассе повторится сценарий резни в Сребренице. Об этом на заседании Совета по правам человека отметил Владимир Путин. Западные и российские эксперты и журналисты по-разному отреагировали на результаты нормандского саммита.

Также в выпуске: Трое бойцов на Донбассе подорвались на взрывчатке. Эксперты оценили результаты нормандской встречи.