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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
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      24 Канал Программы Выпуск новостей
      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 21:00: Провокационное заявление Путина. СМИ мира о нормандской встрече

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 декабря по состоянию на 21:00 – если вернуть Украине контроль над границей, на Донбассе повторится сценарий резни в Сребренице. Об этом на заседании Совета по правам человека отметил Владимир Путин. Западные и российские эксперты и журналисты по-разному отреагировали на результаты нормандского саммита.

      Также в выпуске:

      Трое бойцов на Донбассе подорвались на взрывчатке.

      Эксперты оценили результаты нормандской встречи.

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      Теги: Выпуск новостей Владимир Путин Нормандская встреча 2019 Украина – Россия
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