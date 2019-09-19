Выпуск новостей за 21:00: Судьба киевского "минера". Реформа Генпрокуратуры

В выпуске новостей за 19 сентября по состоянию на 21:00 – "минер" попросил прощения у киевлян и рассказал о жизненных неурядицах. Из-за этого ему могут смягчить наказание. После переименования Администрации Президента на Офис название решили изменить и в Генпрокуратуре.

Также в выпуске: Суд отпустил экс-главу Партии регионов из-под домашнего ареста. Сергея Ефремова обвиняли в госизмене, сепаратизме и создании террористической организации. Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленский 25 сентября в Нью-Йорке. Во Львове встретили освобожденного украинского моряка Андрея Оприско.

Источник: 24 канал