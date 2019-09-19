Выпуск новостей за 21:00: Судьба киевского "минера". Реформа Генпрокуратуры
В выпуске новостей за 19 сентября по состоянию на 21:00 – "минер" попросил прощения у киевлян и рассказал о жизненных неурядицах. Из-за этого ему могут смягчить наказание. После переименования Администрации Президента на Офис название решили изменить и в Генпрокуратуре.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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