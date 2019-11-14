Выпуск новостей за 21:00: Встреча помощника президента и лоббиста. Эскалация Израиля и Палестины

В выпуске новостей за 14 ноября по состоянию на 21:00 – помощник президента Андрей Ермак встретился с американским лоббистом Брайаном Ланза. Тот известен тем, что помогал снять американские санкции с российского олигарха Олега Дерипаски. Противостояние Израиля и Палестины продолжается : исламисты обстреливают ракетами территорию Израиля. Тот наносит ответные удары авиацией и артиллерией.

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