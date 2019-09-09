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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Выпуск новостей за 21: 00: Оставлены в плену РФ. Оккупационные выборы в Крыму

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 21:00 – по меньшей мере 86 пленных в оккупированном Крыму и Москве, еще две сотни людей в подвалах оккупированного Донбасса. Это все те, кто под обмен до сих пор не попал, а сколько их точно – не знает никто. Выборы в оккупированном Крыму – не действительны, как заявили в Брюсселе.

      Также в выпуске:

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      МИД Австралии возмущено выдачей Владимира Цемаха России.

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      Теги: Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Новости Крыма Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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