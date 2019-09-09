Выпуск новостей за 21: 00: Оставлены в плену РФ. Оккупационные выборы в Крыму
В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 21:00 – по меньшей мере 86 пленных в оккупированном Крыму и Москве, еще две сотни людей в подвалах оккупированного Донбасса. Это все те, кто под обмен до сих пор не попал, а сколько их точно – не знает никто. Выборы в оккупированном Крыму – не действительны, как заявили в Брюсселе.
Также в выпуске:
Боевики 4 раза обстреляли позиции украинских войск.
МИД Австралии возмущено выдачей Владимира Цемаха России.
Нардепы от фракции "Голос" хотят реформировать Службу безопасности Украины.
Сколько опасных зданий скрывается на улицах Украины: исследования журналистов 24 канала.
Источник: 24 канал
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