Выпуск новостей за 22:00: Акция за освобождение Олега Сенцова. Найдены под Днепром вещи военных

В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 19:00 – пятый день в российской колонии голодает украинский режиссер Олег Сенцов. Украинского пленника поддержали в Украине режиссеры, актеры и сценаристы, проведя мирную акцию под посольством РФ. Новые подробности страшной находки под Днепром. Нашли виновного, который распорядился закопать вещи погибших под Иловайском в 2014 году.

Также в выпуске: 18 мая чествуют годовщину памяти депортации крымских татар, которых в 1944 советская власть назвала предателями и принудительно выселила из их домов. На Кубе разбился самолет, на борту которого было 104 пассажира. Вследствие обстрелов пророссийскими боевиками Троицкого, что на Луганщине погибли двое гражданских людей.