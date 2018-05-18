Выпуск новостей за 22:00: Акция за освобождение Олега Сенцова. Найдены под Днепром вещи военных
В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 19:00 – пятый день в российской колонии голодает украинский режиссер Олег Сенцов. Украинского пленника поддержали в Украине режиссеры, актеры и сценаристы, проведя мирную акцию под посольством РФ. Новые подробности страшной находки под Днепром. Нашли виновного, который распорядился закопать вещи погибших под Иловайском в 2014 году.
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Вследствие обстрелов пророссийскими боевиками Троицкого, что на Луганщине погибли двое гражданских людей.
Источник: 24 Канал
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