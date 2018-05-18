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КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
КРЫМСКИЙ МОСТ КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Выпуск новостей за 22:00: Акция за освобождение Олега Сенцова. Найдены под Днепром вещи военных

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 19:00 – пятый день в российской колонии голодает украинский режиссер Олег Сенцов. Украинского пленника поддержали в Украине режиссеры, актеры и сценаристы, проведя мирную акцию под посольством РФ. Новые подробности страшной находки под Днепром. Нашли виновного, который распорядился закопать вещи погибших под Иловайском в 2014 году.

Также в выпуске:

18 мая чествуют годовщину памяти депортации крымских татар, которых в 1944 советская власть назвала предателями и принудительно выселила из их домов.

На Кубе разбился самолет, на борту которого было 104 пассажира.

Вследствие обстрелов пророссийскими боевиками Троицкого, что на Луганщине погибли двое гражданских людей.

 

Теги: Война на Донбассе Новости Днепра Олег Сенцов Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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