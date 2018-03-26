Выпуск новостей за 22:00 Безопасность украинских ТЦ. Обострение на фронте
В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 22:00 – люди в Кемерово стали жертвами чужой халатности. Готовы ли торговые центры Киева к чрезвычайным ситуациям. За сутки российские наемники 20 раз открывали огонь.
Также в выпуске:
Из Украины выдворят 13 российских дипломатов.
Феномен Савченко от героя к врагу.
В результате пожара в ТЦ в России погибли более 60 человек.
Источник: 24 Канал
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