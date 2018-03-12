Выпуск новостей за 22:00: Драка между селянами и военными. Закрытие лицея в Киеве
Выпуск новостей 23:17, 12 марта 88 Читати новину українською
В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 20:00 – в селе Новая Збурьевка на Херсонщине местных жителей до полусмерти избили военные из части неподалеку. С 12 марта 2018 года в Киевском физико-математическом лицее остановили обучение из-за аварийного состояния здания.
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Источник: 24 Канал
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