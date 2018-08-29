Выпуск новостей за 22:00: ДТП на Львовщине. Арест акций "Газпрома"
В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 22:00 – вчера, около полуночи, на дороге в селе Жаркив, что на Львовщине, не разминулся микроавтобус и скутер, 18-летний водитель скутера и 19-летний пассажир погибли на месте. Суд Амстердама арестовал акции "Газпрома" по газопроводу из России в Турцию, решение приняли по требованию НАК "Нафтогаз" Украины.
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Источник: 24 канал
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