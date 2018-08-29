Выпуск новостей за 22:00: ДТП на Львовщине. Арест акций "Газпрома"

В выпуске новостей за 29 августа по состоянию на 22:00 – вчера, около полуночи, на дороге в селе Жаркив, что на Львовщине, не разминулся микроавтобус и скутер, 18-летний водитель скутера и 19-летний пассажир погибли на месте. Суд Амстердама арестовал акции "Газпрома" по газопроводу из России в Турцию, решение приняли по требованию НАК "Нафтогаз" Украины.

Также в выпуске: В Украине отмечают четвертую годовщину Иловайской трагедии. Мэру Ужгорода Богдану Андрееву вручили подозрение в хищении 6 миллионов гривен. Лента кинорежиссера Сергея Лозницы "Донбасс" номинирована на Оскар.