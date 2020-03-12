Pro новости: Европа против коронавируса. Видеофиксация нарушений на Киевщине

В выпуске новостей за 12 марта по состоянию на 22:00 – пандемия коронавируса набирает обороты. Первую смерть зафиксировали и в Польше. Там умер 57-летний мужчина, он накануне был в Италии. А США временно запретили въезд европейцам. С 1 мая в Киеве и области заработает система видеофиксации превышения скорости. Штрафы почти сразу будут направлять водителям в электронный кабинет.

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Наличные, которые будут поступать в банки из магазинов от инкассаторов, будут отправлять на 14-дневный карантин в отдельное хранилище. В течение этого времени их никто не будет касаться.

Из-за вражеских обстрелов один украинский военный получил ранения. Всего за эти сутки российские наемники дважды открывали огонь по позициям ВСУ.

В Запорожье объявили подозрение заместителю директора парка, где из-за падения деревянной скульптуры накануне погиб ребенок.

Следователи ГБР задержали еще одного подозреваемого в похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого. Имя мужчины пока не разглашают.