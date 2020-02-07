23:14
7 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Коронавирус от Трампа. Россия для "чистых" россиян
      Вєсті Кремля
      22:10, сегодня
      Вести UA: Шуфрич пробил дно. Интимные встречи руководителя Гостаможни
      Вєсті.UA
      21:51, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      РЫНОК ЗЕМЛИ ОБЫСК НА 1+1 КОРОНАВИРУС 2020 ДИЯ

      Выпуск новостей за 22:00: Гибель депутата Госдумы РФ. Новые данные по коронавирусу

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 22:00 – в России разбился вертолет с одним из самых богатых депутатов Госдумы. Айран Хайрулин летел на собственном вертолете вместе с помощником. Ученые установили, что одним из промежуточных носителей смертельной инфекции может быть экзотическое животное панголин. ДНК коронавируса, который выделили у животного, на 99% схож с геномом коронавируса.

      Также в выпуске:

      Будапешт хочет, чтобы Украина изменила языковые нормы закона о среднем образовании. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

      Консула Украины в Молдове отстранили от работы из-за скандала. Его обвиняют в изнасиловании 17-летней девушки.

      В столичном аэропорту "Жуляны" россиянка устроила истерику пограничникам, потому что те не пустили ее в Украину. Ей отказали во въезде на ближайшие три года, ведь недавно россиянка побывала в аннексированном Крыму.

       

      Миллионное состояние и криминальное прошлое Хайруллина: что известно о погибшем депутате Госдумы
      сегодня
      1027
      Теги: Новости Украины Новости России Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 22:40 Главные новости 7 февраля: Стрельба в Мукачево, конфликт Авакова и Сытника
      Северин Трач 74
      сегодня , 22:00 Обращение к политическим элитам Украины. Кто и что толкает страну в пропасть?
      Мирослав Маринович 496
      4 февраля , 15:23 Акции техкомпаний растут: стоит ли ждать нового "экономического пузыря"
      141
      сегодня , 18:53 Настенные широкие электрокамины: преимущество, отличие и функции
      73
      сегодня , 21:55 Россия будет раздавать гражданство: в чем опасность и как живет остальной мир
      Анатолій Максимов 199
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук