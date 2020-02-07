Выпуск новостей за 22:00: Гибель депутата Госдумы РФ. Новые данные по коронавирусу

В выпуске новостей за 7 февраля по состоянию на 22:00 – в России разбился вертолет с одним из самых богатых депутатов Госдумы. Айран Хайрулин летел на собственном вертолете вместе с помощником. Ученые установили, что одним из промежуточных носителей смертельной инфекции может быть экзотическое животное панголин. ДНК коронавируса, который выделили у животного, на 99% схож с геномом коронавируса.

Также в выпуске: Будапешт хочет, чтобы Украина изменила языковые нормы закона о среднем образовании. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Консула Украины в Молдове отстранили от работы из-за скандала. Его обвиняют в изнасиловании 17-летней девушки. В столичном аэропорту "Жуляны" россиянка устроила истерику пограничникам, потому что те не пустили ее в Украину. Ей отказали во въезде на ближайшие три года, ведь недавно россиянка побывала в аннексированном Крыму.