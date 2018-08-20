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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 22:00: Инспекция общежитий. Репетиция парада

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 22:00 – в конце августа студенты поселятся в общежитиях своих вузов. Но готовы ли они встретить в своих стенах абитуриентов и в каких условиях годами там живут старшекурсники – узнавали наши корреспонденты. В центре Киева произошла очередная подготовка военного парада ко Дню Независимости, который запланирован на 24 августа.

Также в выпуске:

В КНДР стартует ряд семейных встреч с родственниками Южной Кореи.

В Чечне совершили четыре нападения на полицейских.

Председатель Высшего совета правосудия заработал за месяц почти миллион гривен.

Теги: Новости Киева День Независимости студенты Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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Новости за 20 августа
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