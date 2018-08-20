Выпуск новостей за 22:00: Инспекция общежитий. Репетиция парада

В выпуске новостей за 20 августа по состоянию на 22:00 – в конце августа студенты поселятся в общежитиях своих вузов. Но готовы ли они встретить в своих стенах абитуриентов и в каких условиях годами там живут старшекурсники – узнавали наши корреспонденты. В центре Киева произошла очередная подготовка военного парада ко Дню Независимости, который запланирован на 24 августа.

Также в выпуске: В КНДР стартует ряд семейных встреч с родственниками Южной Кореи. В Чечне совершили четыре нападения на полицейских. Председатель Высшего совета правосудия заработал за месяц почти миллион гривен.