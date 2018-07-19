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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 22:00: Иск в суд на лагерь "Славутич". Взрыв паропровода в Нью-Йорке

Выпуск новостей 29 Читати новину українською

В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 22:00 – родители восьмилетней Марго, две недели в коме, собираются подавать в суд на частный лагерь "Славутич". В Нью-Йорке взорвался паропровод, пятеро человек пострадали.

Также в выпуске:

Городского главу Сколе задержали на взятке.

Суд ООН требует от Кремля восстановить работу Меджлиса.

Адвокат Динзе встретился с Сенцовим: режиссер возмущен, что омбудсвумен прекратила бороться за пленников.

 

Теги: Новости Киева отравление Дети и несовершеннолетние Нью-Йорк Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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