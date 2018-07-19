Выпуск новостей за 22:00: Иск в суд на лагерь "Славутич". Взрыв паропровода в Нью-Йорке
В выпуске новостей за 19 июля по состоянию на 22:00 – родители восьмилетней Марго, две недели в коме, собираются подавать в суд на частный лагерь "Славутич". В Нью-Йорке взорвался паропровод, пятеро человек пострадали.
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Источник: 24 канал
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