Выпуск новостей за 22:00: Карта туриста во Львове. Санкции Кремля
В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 22:00 – скидка в кафе, бесплатный проезд и безлимитное посещение музеев и галерей без очередей – во Львове месяц назад ввели туристическую карточку. Россия готовит "черный список" для Украины. Кремль грозит ввести санкции против украинских граждан и компаний, заблокирует активы тех, кто "вредит России".
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В Киеве автокран налетел на машины, сминая их как бумажные.
Авто с коммунальщиками подорвалось на мине на Донетчине.
Как Украине защитить свои воды от России – обсудили в Европарламенте.
Источник: 24 канал
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