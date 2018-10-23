Выпуск новостей за 22:00: Карта туриста во Львове. Санкции Кремля

В выпуске новостей за 23 октября по состоянию на 22:00 – скидка в кафе, бесплатный проезд и безлимитное посещение музеев и галерей без очередей – во Львове месяц назад ввели туристическую карточку. Россия готовит "черный список" для Украины. Кремль грозит ввести санкции против украинских граждан и компаний, заблокирует активы тех, кто "вредит России".

Также в выпуске: В Киеве автокран налетел на машины, сминая их как бумажные. Авто с коммунальщиками подорвалось на мине на Донетчине. Как Украине защитить свои воды от России – обсудили в Европарламенте.