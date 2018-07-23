Выпуск новостей за 22:00: Миллионные отпускные для нардепов. "Море" в Киеве

В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 22:00 – не все важные законы приняли, а в отпускных себе не отказали. 16 миллионов гривен получили нардепы за июль, 15 из них приняли наличными. Длинные пробки, по колено воды в переходах и затопленные автомобили – это новое "столичное море". На станции метро Левобережная как никогда уместны лодки и гондолы, дорогу полностью затопило.

Также в выпуске: В Житомире избрали меру пресечения владельцу маршрутки, в которой погибло 10 человек. В Вашингтон для участия в Марафоне Морской пехоты поедут девять украинских военных. Украинцу Павлу Грибу хотят дать 10 лет заключения в России.