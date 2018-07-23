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Выпуск новостей за 22:00: Миллионные отпускные для нардепов. "Море" в Киеве

Выпуск новостей 22 Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 июля по состоянию на 22:00 – не все важные законы приняли, а в отпускных себе не отказали. 16 миллионов гривен получили нардепы за июль, 15 из них приняли наличными. Длинные пробки, по колено воды в переходах и затопленные автомобили – это новое "столичное море". На станции метро Левобережная как никогда уместны лодки и гондолы, дорогу полностью затопило.

Также в выпуске:

В Житомире избрали меру пресечения владельцу маршрутки, в которой погибло 10 человек.

В Вашингтон для участия в Марафоне Морской пехоты поедут девять украинских военных.

Украинцу Павлу Грибу хотят дать 10 лет заключения в России.

Теги: Деньги Новости Киева Верховная Рада Непогода в Украине Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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Новости за 23 июля
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