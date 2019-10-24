Выпуск новостей за 22:00: Нападение на активистку в Запорожье. 75-летие ООН

В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 22:00 – в Запорожье напали на активистку. Неизвестный ударил девушку ножом в сердце. Анжелика Белова возглавляет общественную организацию "Запорожский ромский центр Лачо Дром". В Нью-Йорке отмечают очередную годовщину основания ООН. В 1945 году среди подписантов Хартии о ее учреждении была и Украина.

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