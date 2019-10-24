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      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВЗРЫВ НА ПУШКИНСКОЙ В КИЕВЕ
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      Выпуск новостей за 22:00: Нападение на активистку в Запорожье. 75-летие ООН

      Выпуск новостей 52 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 24 октября по состоянию на 22:00 – в Запорожье напали на активистку. Неизвестный ударил девушку ножом в сердце. Анжелика Белова возглавляет общественную организацию "Запорожский ромский центр Лачо Дром". В Нью-Йорке отмечают очередную годовщину основания ООН. В 1945 году среди подписантов Хартии о ее учреждении была и Украина.

      Также в выпуске:

      На фронте российские наемники 13 раз обстреляли позиции наших армейцев. Один наш военный ранен.

      Трехлетнего малыша, который ходил по железнодорожным путям, на Прикарпатье заметил прохожий. Он сразу вызвал полицию. Правоохранители выяснили, что семья ребенка живет неподалеку.

      В Украине зафиксировали вспышку дифтерии впервые за 10 лет. Пятнадцать студентов Ужгородского университета попали в больницу с таким диагнозом.

      Скандальная бывшая городская голова Славянска Неля Штепа должна получить компенсацию от Украины. Таким было решение европейского суда по правам человека.

      Львов хочет принимать зимнюю Олимпиаду-2030. Об этом сегодня заявил городской председатель Львова Андрей Садовый.

      blog_ava
      Динамо – Копенгаген: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
      24 октября
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      Теги: Новости Украины ООН Выпуск новостей Активисты
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