Выпуск новостей за 22:00: Нападение на активистов. Детали теракта Рубана и Савченко
В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 22:00 – на автомобиль, в котором ехали представители "Народного руха Украины" Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, наехал грузовик. Активисты успели из машины выбежать и остались живы. Правоохранители показали оружие, которое Владимир Рубан и Надежда Савченко хотели использовать для теракта.
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Источник: 24 канал
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