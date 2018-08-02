Выпуск новостей за 22:00: Нападение на активистов. Детали теракта Рубана и Савченко

В выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 22:00 – на автомобиль, в котором ехали представители "Народного руха Украины" Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, наехал грузовик. Активисты успели из машины выбежать и остались живы. Правоохранители показали оружие, которое Владимир Рубан и Надежда Савченко хотели использовать для теракта.

Также в выпуске: Сотрудница полиции из Одессы в состоянии алкогольного опьянения устроила ДТП, а потом показала на камеру нижнее белье. Полиция рассматривает две основные версии убийства Виталия Олешко: заказное и бытовой конфликт. Снайпер боевиков открыл огонь, когда на позициях были журналисты.