Выпуск новостей за 22:00: Нападение в Одессе. Голодание Сенцова
В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 22:00 – в Одессе произошло нападение на бывшего лидера одесского "Правого сектора", одного нападавшего он убил. В ЕС отреагировали на голодовку Олега Сенцова и Владимира Балуха. Заявление сделала пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.
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Источник: 24 Канал
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