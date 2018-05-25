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Выпуск новостей за 22:00: Нападение в Одессе. Голодание Сенцова

Выпуск новостей 7 Читати новину українською

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 22:00 – в Одессе произошло нападение на бывшего лидера одесского "Правого сектора", одного нападавшего он убил. В ЕС отреагировали на голодовку Олега Сенцова и Владимира Балуха. Заявление сделала пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Также в выпуске:

Новые детали в деле "Боинга 777".

Футбольные звезды уже в Киеве.

Венгрия инициирует в НАТО пересмотр программ поддержки Украины.

Теги: Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Выпуск новостей Новости Одессы Правый сектор
Источник: 24 Канал
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