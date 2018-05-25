Выпуск новостей за 22:00: Нападение в Одессе. Голодание Сенцова

В выпуске новостей за 25 мая по состоянию на 22:00 – в Одессе произошло нападение на бывшего лидера одесского "Правого сектора", одного нападавшего он убил. В ЕС отреагировали на голодовку Олега Сенцова и Владимира Балуха. Заявление сделала пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич.

Также в выпуске: Новые детали в деле "Боинга 777". Футбольные звезды уже в Киеве. Венгрия инициирует в НАТО пересмотр программ поддержки Украины.