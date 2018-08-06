Выпуск новостей за 22:00: Напавший на Гандзюк в СИЗО. Допрос экс-партнера Манафорта
В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 22:00 – Херсонский городской суд арестовал на два месяца предполагаемого нападавшего на активистку Екатерину Гандзюк Николая Новикова. Американский суд в деле Манафорта допросит его бывшего бизнес-партнера в Украине Рика Гейтса.
Также в выпуске:
В Днепре награждали лейтенанта патрульной полиции, который почти час продержал в руке активированную гранату.
В Киев приехал бывший пленник Кремля Александр Костенко.
Подозреваемый в убийстве Вороненкова потерял сознание во время судебного разбирательства.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии