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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 22:00: Напавший на Гандзюк в СИЗО. Допрос экс-партнера Манафорта

Выпуск новостей 8 Читати новину українською

В выпуске новостей за 6 августа по состоянию на 22:00 – Херсонский городской суд арестовал на два месяца предполагаемого нападавшего на активистку Екатерину Гандзюк Николая Новикова. Американский суд в деле Манафорта допросит его бывшего бизнес-партнера в Украине Рика Гейтса.

Также в выпуске:

В Днепре награждали лейтенанта патрульной полиции, который почти час продержал в руке активированную гранату.

В Киев приехал бывший пленник Кремля Александр Костенко.

Подозреваемый в убийстве Вороненкова потерял сознание во время судебного разбирательства.

Теги: Пол Манафорт Новости Херсона Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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Новости за 6 августа
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