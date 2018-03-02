20:57
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести.UA. Ракетные развлечения Порошенко. Украинская покорительница Европы
Вєсті.UA
20:50, сегодня
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Остров любви: украинский эротический сериал
Згадати все
19:45, сегодня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН

Выпуск новостей за 22:00: Новые морозы в Украине. Продолжение санкций для России

Выпуск новостей 23:03, 2 марта 208 Читати новину українською

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 22:00 – на смену двум циклонам на Украину надвигается третий: идти снег будет меньше, а вот морозить будет еще больше. И Санкции США против России – из-за ее агрессии в Украине – будут действовать еще год. Американский президент распорядился продлить действие трех пакетов ограничительных мер, которые ввела еще 4 года назад администрация Барака Обамы.

Также в выпуске:

Виктор Янукович провел пресс-конференцию в Москве.

В пик морозов украинцев просят прикрутить батареи, ведь Россия устроила очередную газовую блокаду.

И из США в Украину на днях привезли Tesla Model 3. Она единственная на сегодняшний день не только у нас, но и в Европе.

Теги: Новости США Новости России Выпуск новостей Погода Санкции Непогода в Украине Газпром Газовый конфликт Нафтогаз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 2 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Наличный курс валют 12 марта: доллар и евро стремительно падают
сегодня, 19:50 Наличный курс валют 12 марта: доллар и евро стремительно падают
431
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук