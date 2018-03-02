Выпуск новостей за 22:00: Новые морозы в Украине. Продолжение санкций для России

В выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 22:00 – на смену двум циклонам на Украину надвигается третий: идти снег будет меньше, а вот морозить будет еще больше. И Санкции США против России – из-за ее агрессии в Украине – будут действовать еще год. Американский президент распорядился продлить действие трех пакетов ограничительных мер, которые ввела еще 4 года назад администрация Барака Обамы.

Также в выпуске: Виктор Янукович провел пресс-конференцию в Москве. В пик морозов украинцев просят прикрутить батареи, ведь Россия устроила очередную газовую блокаду. И из США в Украину на днях привезли Tesla Model 3. Она единственная на сегодняшний день не только у нас, но и в Европе.