Выпуск новостей за 22:00: Новый итальянский парламент. Элитная конопля
Выпуск новостей 23:16, 5 марта 151 Читати новину українською
В выпуске новостей за 5 марта по состоянию на 22:00 – 4 марта итальянцы выбрали новый парламент. Теперь страну ожидают долгие переговоры и формирование правительства. На Киевщине мужчины приобрели дом и обустроили его под выращивание элитной конопли.
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Источник: 24 Канал
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