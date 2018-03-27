Выпуск новостей за 22:00: Обстрелы на востоке Украины. Трагедия в Николаеве
В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 22:00 – за сутки российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции 13 раз. В центре Николаева нетрезвая женщина выбросила с моста в реку собственного ребенка.
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Источник: 24 Канал
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