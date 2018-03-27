Выпуск новостей за 22:00: Обстрелы на востоке Украины. Трагедия в Николаеве

В выпуске новостей за 27 марта по состоянию на 22:00 – за сутки российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции 13 раз. В центре Николаева нетрезвая женщина выбросила с моста в реку собственного ребенка.

Также в выпуске: После пожара в Кемерово тысячи людей вышли на протесты. На Житомирщине задержали людей, которые сбывали в Интернете необкатанные военные бронеавтомобили и грузовики. 27 марта 2018 в Киеве состоялся чемпионат Сухопутных войск по рукопашному бою. На Николаевщине люди перекрыли уже три трассы: требуют ремонта дорог.