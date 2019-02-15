Выпуск новостей за 22:00: Освобождение из-под стражи Мангера. Чрезвычайное положение в США
В итоговом выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 22:00 – Мангер, которого обвиняют в организации убийства Екатерины Гандзюк, вышел из СИЗО за 2,5 миллиона гривен залога. Он вышел без браслета и без ограничений может передвигаться Украине. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение и подписал компромиссный бюджет, чтобы остановить новый правительственный кризис в стране.
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Источник: 24 канал
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